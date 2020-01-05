Taha Akyol: Ankara ne Tahran’a ne Washington’a tavır koyacak durumda

(ABD’nin Şii komutan Süleymani’yi öldürmesi) Türkiye bu sorunun dışındadır. Kanlı zincirin uzağında durmalıdır. Zaten Ankara ne Tahran’a ne Washington’a tavır koyacak durumda.

Trump’ın elinde yaptırımlar kozu var.

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Öte yanda Ankara, Suriye sorununda ‘Astana Süreci’ni Tahran ve Moskova ile götürüyor; olabildiğince…

Suriye’deki operasyonlarımızda Tahran ve Moskova’nın karşı çıkmaması önemli bir faktör.

Dahası, İran politika yapar ama İran’ın Irak’taki silahlı kolu olan Haşd-i Şabi, Türkiye’ye hiç de iyi gözle bakmaz.

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Orta Doğu sorunlarında doğru siyaset bellidir: İhtilaflarda keskin taraf olmadan bütün taraflarla ilişkileri geliştirmek. Artık buna dönmeli Ankara.

Taha Akyol’un yazısı