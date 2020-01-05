Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Ankara ne Tahran’a ne Washington’a tavır koyacak durumda

(ABD’nin Şii komutan Süleymani’yi öldürmesi) Türkiye bu sorunun dışındadır. Kanlı zincirin uzağında durmalıdır. Zaten Ankara ne Tahran’a ne Washington’a tavır koyacak durumda.

Trump’ın elinde yaptırımlar kozu var.

Reklam

Öte yanda Ankara, Suriye sorununda ‘Astana Süreci’ni Tahran ve Moskova ile götürüyor; olabildiğince…

Suriye’deki operasyonlarımızda Tahran ve Moskova’nın karşı çıkmaması önemli bir faktör.

Dahası, İran politika yapar ama İran’ın Irak’taki silahlı kolu olan Haşd-i Şabi, Türkiye’ye hiç de iyi gözle bakmaz.

Reklam

Orta Doğu sorunlarında doğru siyaset bellidir: İhtilaflarda keskin taraf olmadan bütün taraflarla ilişkileri geliştirmek. Artık buna dönmeli Ankara.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Eski Nissan CEO’sunun kaçışıyla ilgili beş kişi tutuklandı, ikisi serbest

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların ikisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, beşi tutuklandı. Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan, İstanbul’da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından […]

Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da basına yaptığı kısa açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze atılarak öldürülmesiyle ilgili olarak “ABD, bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için hareket etti” dedi.

Demokrat senatör: Trump’ın İran’a savaş açma yetkisi yok

ABD Senatosu’ndaki iki siyasi kanattan muhalefetteki Demokratların temsilcisi Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre izni olmadan İran’a savaş açma yetkisinin olmadığını’ ve ‘İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kararından Kongre üyelerinin haberdar edilmesi gerektiğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...