Taha Akyol: Ali Babacan ne diyor?

Babacan bugünkü temel sorunlara politikacı olarak oy hesabıyla mı, yoksa eskisi gibi kurallı ve rasyonel yaklaşımlarla mı bakıyor? Babacan’ın açıklamalarında en önemli husus ‘hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, özgürlükler’ gibi kavramları kuvvetle vurgulamasıdır.

Bu kavramları kendi üsluplarınca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve yeni parti kurmakta olan Ahmet Davutoğlu da savunduğuna göre bunlar artık büyüyen toplumsal taleplerdir.

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AK Parti ‘kuvvetli lider’ kavramını ön plana çıkarıyor ama yaşanan tecrübeler ‘sistem’in ‘lider’ kadar, hatta bazen daha bir önemli olduğunu sistemlerin düzgün işlemesinin de bu kavramlarla mümkün olabileceğini hepimize öğretiyor.

Taha Akyol’un yazısı