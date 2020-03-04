Taha Akyol: AK Parti dünyevi politikaları bile dini ve hamasi değerlerle ifade ediyor

AK Parti dünyevi politikaları bile dinî ve hamasi değerlerle ifade ediyor; Erdoğan 5 Eylül 2012’de “Şam’da Selahattin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacağız, Emevi camiinde namaz kılacağız” diye konuşmuştu. Esat’a kesin gidici gözüyle bakılıyordu.

Batılılar da Esat’a gidici diye bakıyordu.

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Fakat Putin baştan beri desteklediği Baas rejimini güçlendirmek için 2015’ten sonra muazzam bir askeri sevkiyat yaptı, sahadaki ibreyi Esat lehine çevirdi.

Bugün hiç kimse Esat rejiminin gidici olduğunu söylemiyor.

Aksine, Putin’in Esat’la birlikte, 8 Ocak 2020 günü Şam’da Emevi camiini ziyaret etmesi hem dengenin nasıl kökten değiştiğini gösteriyordu, hem Ankara’ya bir nazire idi!

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Fakat Ankara politikasında buna göre bir revizyon yapmadı.

Taha Akyol’un yazısı