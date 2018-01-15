Taha Akyol: AİHM’nin ‘ecnebi’ olduğu söylenebilir mi?

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AİHM’nin ‘ecnebi’ olduğu söylenebilir mi?

Hayır, çünkü 2004 yılında AK Parti ve CHP’nin Meclis’te birlikte kabul ettiği anayasa değişikliğine göre, uluslararası hukuk yerli hukuktan üstündür, bu bir.

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İkincisi, AİHM kararlarıyla çelişen bir yargılama yapılmışsa, AİHM’nin ihlal kararı üzerine Türk mahkemeleri “yargılamanın yenilenmesi” yoluna gider, bu iki. (CMK mad. 311)

AİHM kararları böylesine “kesin ve bağlayıcı”dır.

Bizim AYM ise, 2010 referandumundan itibaren, AİHM’nin sahip olduğu bütün yetkilere sahiptir, tıpkı AİHM gibi insan hakları denetimi yapar. Bu benim iddiam değildir, anayasamızın hükmüdür. (mad. 148/3)

AİHM ve AYM “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”ne uygunluk denetimi yapar, aynı yetkilere sahiptir. Dahası, AYM kararlarının AİHM içtihatlarına uygun olması lazımdır çünkü uluslararası mahkemedir.

Taha Akyol’un yazısı