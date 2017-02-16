Taha Akyol: 2010 referandumunda MHP de HDP de ‘Hayır’ demediler mi? ‘Aynı safta’ mıydılar?

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli referandum için ‘demokrasinin Sakarya Savaşı’ diyor.

Sistem konusunda yapılan bir referandumda konuşulması gereken konular nedir?

Evet denilmesi istenilen yeni sistemde denetim ve denge mekanizmalarının ne durumda olduğunu konuşmak, tartışmak gerekmiyor mu?

‘Evet’ demek Sakarya Savaşı değerinde bir siyasi tavırsa, ‘hayır’ demek ne oluyor?!

Yine maalesef ‘hayır’ demenin terör örgütleri ve 15 Temmuz darbesi ile ‘aynı safta’ yer almak olduğu söylenebiliyor!

Şu kesin bir gerçektir: ‘Evet’ oyları da ‘hayır’ oyları da ahlaken, hukuken ve siyaseten eşit değerdedir. Hangisi çok çıkarsa o geçerli olacaktır.

Sakarya olsun, Çanakkale olsun, milli tarihimizin böyle yüksek manevi değerlerini iç politikadaki siyasi kavgalar için kullanmak çok yanlıştır.

Bunlar hepimizin iman ettiği yüksek milli değerler olduğu için biz bir ‘millet’iz, siyasi kabileler topluluğu değiliz.

Kaldı ki 2010 referandumunda MHP de HDP de ‘hayır’ demediler mi? ‘Aynı safta’ mıydılar?

Taha Akyol’un yazısı