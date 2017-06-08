Taha Akgül ‘geleneği bozmadı’: Avrupa şampiyonu güreşçi, Sedat Peker’i ziyaret etti

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Taha Akgül, ‘yeraltı dünyası’nın ünlü ismi Sedat Peker’i ziyaret etti.
Ziyaret, Peker’in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu.
MİLLİ GURURUMUZ AĞIR SİKLET DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONU TAHA AKGÜL’ÜN REİS SEDAT PEKER’İ ZİYARETİNİN FOTOĞRAFLARI (3 ADET) pic.twitter.com/rTTXHxjfXW
— Sedat Peker (@sedat_peker) 3 Haziran 2017
Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov’u 8-2 mağlup ederek 5’inci kez Avrupa şampiyonu olmuştu.
Milli güreşçi, altın madalyayla döndüğü Rio 2016 Olimpiyatları’ndan sonra da Peker’i evinde ziyaret etmişti.
Olimpiyatlarda tek altın madalya alan Milli Güreşcimiz Taha Akgül’ün, Reisimiz Sayın Sedat Peker’in evine yaptığı ziyaretin fotoğrafları pic.twitter.com/cWCs5pAln1
— Sedat Peker (@sedat_peker) 13 Ekim 2016