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Taha Akgül ‘geleneği bozmadı’: Avrupa şampiyonu güreşçi, Sedat Peker’i ziyaret etti


Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Taha Akgül, ‘yeraltı dünyası’nın ünlü ismi Sedat Peker’i ziyaret etti.

Ziyaret, Peker’in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu.

Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov’u 8-2 mağlup ederek 5’inci kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Milli güreşçi, altın madalyayla döndüğü Rio 2016 Olimpiyatları’ndan sonra da Peker’i evinde ziyaret etmişti.

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