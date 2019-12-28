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Yaramazlara biraz batar!

Tadilat için anlaşılan inşaat firması istihbarat servisinin kat planlarını kaybetti

Britanya’nın dış istihbarat servisi MI6’nın başkent Londra’daki merkez binasının tadilatı sırasında çalışmayı yapan inşaat firmasının kurumun ‘kat planları’nı kaybettiği ortaya çıktı. Birkaç hafta önce kaybolan planların büyük kısmı bulunsa da ‘mesele’ tartışma yarattı.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre tadilat projesi için anlaşılan Balfour Beatty adlı şirket çalışanlarının kaybettiği planlar binanın giriş-çıkışları başta olmak üzere ayrıntılı ‘çizim’ içeriyor.

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Güvenli bir yerde saklanmasına rağmen birkaç hafta önce ortadan kaybolan kat planları inşaat firması tarafından tadilat sırasında kullanmak üzere hazırlandı.

Dışişleri bakanlığı, planlarda istihbaratla ilgili bilgi yer almadığını ve hepsi olmasa da çoğunun bulunduğunu açıkladı.

Firmayla çalışılmaya devam edilmeyeceği belirtilirken BBC muhabiri istihbarat olmasa da planların ‘hassas bilgiler’ içerdiğini bilgisine ulaştığını yazdı.

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