Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Taçsız kral Pele, Nadya Komanaci hepsi bu dosyada’: Cumhuriyet davası başlıyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılanacağı 24 Temmuz’daki ilk duruşma öncesi, iddianamedeki tutarsızlıklardan, soruşturmayı yürüten yargı üyelerinin durumuna, birçok konuyu ti’ye alan afişler hazırlandı.

Genel olarak Türk filmlerindeki repliklerden esinlenen afişlerde ‘İmamın Ordusu’ kitabıyla Gülen Cemaati’nin hedefi haline gelen gazeteci Ahmet Şık’ın yıllar sonra bu kez örgüt propagandasıyla suçlanması, Cumhuriyet soruşturmasını yürüten savcının başka bir dosyada ‘FETÖ’ davasında yargılanması gibi konular hatırlatılıyor.

Reklam

Cumhuriyet davası, 24 Temmuz’da Çağlayan’daki İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İddianameden

İddianamede, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, mali işler müdürü Bülent Yener ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar, muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

‘Cumhuriyet, terör örgütlerini ‘sevimli göstermeye’ çalıştı’

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede yayın politikasının değişmesi suç unsuru gibi anlatılıyor.

Ayrıca gazetenin terör örgütlerini sevimli göstermeye çalıştığı ileri sürülürken ‘FETÖ’nün gazetenin yönetim kademesini ve Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çalıştığı savunuluyor.

Dahası gazeteci Kadri Gürsel’e darbe girişiminden yıllar önce gelen telefon aramaları bile irtibat olarak kabul edilerek, bu aramaların içinde ByLock kullanıcıları olduğu aktarılarak, bu da örgütle temasın kanıtı diye gösteriliyor.

Tutuklu Cumhuriyet’çilerden duruşma mesajı: Gazeteciyiz, gazeteciliği savunacağız

Cumhuriyet’in başvurusuna öncelik veren AİHM, Türkiye’den savunma istedi

AİHM, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın başvurusuna öncelik verecek

AİHM iç tüzüğünde değişikliğe gitti: Gazeteci davaları ‘öncelikli’ olacak

AİHM, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in başvurusuna öncelik verecek

Gün geçmiyor ki: TGC’nin raporuna göre 159 gazeteci tutuklu, 123’ü yurtdışında ‘kaçak’

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

‘Taçsız kral Pele, Nadya Komanaci hepsi bu dosyada’: Cumhuriyet davası başlıyor

  Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılanacağı 24 Temmuz’daki ilk duruşma öncesi, iddianamedeki tutarsızlıklardan, soruşturmayı yürüten yargı üyelerinin durumuna, birçok konuyu ti’ye alan afişler hazırlandı. Genel olarak Türk filmlerindeki repliklerden esinlenen afişlerde ‘İmamın Ordusu’ kitabıyla Gülen Cemaati’nin hedefi haline gelen gazeteci Ahmet Şık’ın yıllar sonra bu kez örgüt propagandasıyla suçlanması, Cumhuriyet soruşturmasını yürüten savcının başka bir […]

Yüzde 1.2’lik artış: İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 10.5 oldu

  İşsizlik oranı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 10.5 oldu. TÜİK verilerine göre nisan ayında işsiz sayısı 463 bin artarak, 3 milyon 287 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 1.4 puanlık artşla yüzde 12.4’e yükselirken, genç işsizlik oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 19.8’e çıktı. İstihdam […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...