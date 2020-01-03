Tacizle suçlayıp beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Hatay’da üç kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Şüphelilerden biri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci görüntüdeki konuşmalardan işyeri olduğu anlaşılan bir odaya götüren üç şüpheli, 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor.

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Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, “Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları” dediği duyuluyor.

Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfrederek genci yumrukluyor.

Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor.

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Görüntüde saldırganlardan birinin, “Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş” diye seslenmesi dikkat çekiyor.

Saldırganlardan E.K.’nin sabah saatlerinde yakalanıp adliyeye sevk edildiği bildirildi.

