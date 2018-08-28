Tacizle suçlanmıştı: Oyuncu Talat Bulut hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti

‘Yasak Elma’ dizisinin çalışanı tarafından tacizle suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

Dizi setinde kostüm asistanlığı yapan Özge Ş., oyuncu Bulut hakkında taciz şikayetiyle savcılığa başvurmuş, savcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vererek dava açmamıştı. Özge Ş.’nin avukatı, takipsizlik kararına geçen günlerde itiraz etmişti.

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İtiraz sonuçlandı. Bakırköy 1’nci Sulh Ceza Hakimliği, 14 Ağustos tarihli kararıyla, Özge Ş.’nin itirazı reddetti.

Hakimlik, takipsizlik kararındaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu bildirdi.

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‘Karalama kampanyası’

Karar üzerine yazılı açıklama yayınlayan Bulut’un avukatı Ahmet Avşar, savcılık soruşturmasının, ‘Bulut’un ailesini ve mesleki çevresini de hedef alan karalama kampanyası’ sonrası başlatıldığını öne sürdü.

Bulut’un avukatı, savcılığın konuyu çok yönlü araştırdığını, tarafların ve tanıkların beyanlarına başvurduğunu belirterek kamu davası açılması için yeterli şüphe görülmediğini dile getirdi.

Avşar, itiraz sonucu takipsizlik kararının kesinleştiğini aktararak şunları kaydetti: “Hal böyleyken ve soruşturmanın selameti açısından büründüğümüz suskunluğa rağmen, soruşturmanın masumiyetini hiçe sayarak müvekkili hakkına ve özel hayatına pervasızca saldıran bir kesimin olduğu da görülmüştür. Bu çerçevede bahse konu yamalı iddiaların ve taraf beyanlarının içeriğini dahi bilmeksizin müvekkilin kişilik hakkını hiçe sayarak değer yargısı, eleştiri ve düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli itirazın reddine ilişkin kesin karara rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir.”