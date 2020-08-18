Tacizle suçlanan bakkala linç girişimi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir bakkal, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis kurtardı.
Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi’nde bakkal işleten 35 yaşındaki A.O. iddiaya göre dükkânına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.
Çok sayıda kişi A.O.’yu linç etmek isteyince bakkala polis sevk edildi. Öfkeli grubu güçlükle sakinleştiren polis A.O.’yu emniyete götürdü.
Arbede sırasında dükkândaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkâna karşı olası bir saldırı nedeniyle önlem alındı.