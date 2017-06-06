Tacizini kameraya kaydettiği babasını tutuklattı

22 yaşındaki F.K., altı aydır tacizine uğradığını iddia ettiği babasını gizli kamerayla kaydedip tutuklattı.

Olay, geçen 21 Mart’ta Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. F.K., babasının kendisini taciz ettiği görüntüleri gizli kamerayla kaydedip polise başvurarak babasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan T.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık T.K. ile kızı F.K. hazır bulundu. Duruşmada, daha önce şikayetçi olduğu babasına iftira attığını söyleyen F.K., “Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Babam bana bir şey yapmadı” dedi.

Sanık T.K. ise savunmasında, “Benim kızıma böyle bir şey yapmam söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Alınan ifadelerin ardından, F.K.’nin odasına yerleştirdiği gizli kameraya kaydedilen görüntüler ayrı ayrı hem F.K.’ya hem de T.K.’ya gösterildi. Görüntülerde taciz olduğu kanaatine varan mahkeme heyeti, F.K.’nın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma karar için 14 Haziran’a ertelenirken, T.K. cezaevine konuldu.