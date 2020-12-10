‘Tacizin karşısındayız’ diyen Everest Yayınları: Toptaş’la yollarımızı ayırdık

Everest Yayınları, kadınların tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş’la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Fotoğraf: denizpostasi.com

Twitter’da bir kadının Toptaş’ın kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine, birçok kadın da benzer suçlamalarda bulunmuştu. Toptaş, ‘farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür dilemişti.

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Kamuoyuna,



Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz.



Saygılarımızla. pic.twitter.com/zYgURiRGtY — Everest Yayınları (@EverestKitap) December 10, 2020

Yayınevi, bugünkü açıklamasında, tacizin karşısında olduklarını belirterek artık Toptaş’la çalışmayacaklarını kaydetti.

Yayınevinin yayın yönetmeni Saadet Özen, Twitter hesabından şunları yazdı: “Biraz dertleşeyim. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum, bu hafta insanlığın her halini gördüm sanırım. Destek olanı, olmayanı, kadın-erkek başka düşünenleri, sağ gösterip sol vuranları. ‘Erkek bir yayın yönetmeniyle bu iş daha kolay olurdu’ diyen sırtlanı da yazdım bir kenara.

Bu işe başladığımda bazı arkadaşlarımız, arkamdan iddiaya girmişler, üç ay mı kalır altı ay mı, diye. Bunu söyleyen dostuma dedim ki, ismimi vermeden iki yıl ve üstü için iddiaya gir. Çok para yatırdım arkadaşlar, hiçbir yere gitmeye niyetim yok, vasat çakallar böyle bilsin.

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Ben ya da bir başkası, biz bu mevzileri kolay elde etmiyoruz, kolay bırakmayacağız, kendimize, emeğimize saygımız bunu gerektirir. Alfa Yayın Grubu’na, bana emanet ettikleri bu yayınevinde, bu kararda hemfikir oldukları için çok teşekkür ederim. Şimdi gidip uyuyacağım biraz.”

İletişim Yayınları da Toptaş gibi taciz suçlaması yöneltilen bir diğer yazar Bora Abdo’yla çalışmayacağını açıklamıştı.