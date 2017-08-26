Tacize uğrayan kadınları tartaklayan polis tutuklandıktan iki gün sonra serbest

İzmir’in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer’i tartakladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

Alsancak’ta 10 Ağustos’ta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer’e, yanlarına yaklaşan motosikletli iki kişi elle tacizde bulunmuştu. Kılıç ve Gürer, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istemişti.

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Ancak polislerden birinin iki arkadaşa, “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın” dediği öne sürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden polisin Kılıç’ı yere yatırıp dövdüğü anlaşılıyordu.

Olaydan sonra Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri, 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceledi. Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan O.G., itiraz üzerine tutuklandı.

İki gün kaldı

Motosikletli saldırgan O.G.’den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç’ı tartaklayan polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. ‘Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama’ suçundan tutuklanan Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.