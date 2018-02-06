Tacize uğrayan kadın: Hafif ceza yetmez, kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?

Ankara’da tacize uğradığını söylediği kişi tarafından yerlerde sürüklenen kadın “Ben eşim olmadan kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?” diye sordu.

Keçiören ilçesindeki Aktepe mahallesinde dün öğle saatlerinde 58 yaşındaki Z.Ö.’nün yolda yürüyen B.K.’yı sözle taciz ettiği iddia edilmişti. Adam, kendisine tepki gösteren kadını da kolundan tutup aracıyla sürüklemişti.

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Z.Ö. tutuklanırken kadın da yaşadıklarını anlattı.

B.K., sekiz yıllık evli olduğunu, 5,5 yaşında da bir çocuğu bulunduğunu ifade ederek 1,5 yıldır evinden kursa gittiğini, saat 12.40 civarı çıkıp saat 16.30’da döndüğünü söyledi.

B.K., adamın ne kadar süredir kendisini takip ettiğini bilmediğini, dün fark ettiğini adamı ilk defa evinde 500 metre uzakta bulunan markette gördüğünü, aracı önüne kırdığını ancak tanımadığı için muhatap olmadan yoluna devam ettiğini kaydetti.

‘Senden çok hoşlanıyorum’

B.K. sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha sonra biraz ileride pazar yeri var. Aynı şekilde orada da önüme kırdı. Tekrar aynı şey olunca tedirgin oldum. Araba sağa dönünce ben de otobüs durağına geçtim, otobüse bindiğimi düşünsün diye. Adam beni kaybetti diye düşündüm. İleriye gittim, ablam oturuyor o sokakta. Ama adam burada da önüme çıktı. Ben de herhangi bir şey olur diye otobüs durağının oradan elime küçük bir taş almıştım. Bu sırada ablam da yanıma gelmişti. Adamı orada görünce, sokaktakiler de müdahale ederler diye düşünerek çağırınca yanına gittim ve ne istediğini sordum. O da bana ‘Seni daha önce durakta gördüm, senden çok hoşlanıyorum. Lütfen tanışabilir miyiz? Arabaya gel’ gibi şeyler söyleyince ben de sinirlenip elimdeki taşı suratına fırlattım. Fakat yüzüne gelmemiş ki adam o sırada beni arabanın içine çekti. Ben de korkumdan ayaklarım yere sürünmesin diye kendimi yukarıya kaldırdım. Ondan sonra nasıl düştüğümü, yerde nasıl yuvarlandığımı hiç hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda çevremde bir sürü insan vardı ve ben yerde yatıyordum.”

‘Hafif cezayla kurtulmasın’

B.K., polise giderek şikayetçi olduğunu, kendisi ve ailesinin yıprandığını, işin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek “Mahalledeki insanlar ve karakoldaki herkes çok tepkili. Yani ben içeriden çıkmasını, çok hafif bir cezayla kurtulmasını istemiyorum. Yarın bir başkasının eşine de kardeşine de aynı şey olabilir. Sokakta rahat yürüyemiyoruz. Ve bu adam 60 yaşında. Bu adam evliymiş ve çocukları varmış. Onun kendisini asla savunma ihtimali yok. Her şey ortada” diye konuştu.

‘Kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?’

Olay sırasında yerde sürüklenirken yaralanan B.K. şöyle devam etti: “Ben olayda kafamı yere vurdum. Kafam çok şişti benim. Vücudumun çeşitli yerlerinde şişlikler, morluklar var. Allah’a şükür kırığım yok. Ve çocuğum çok etkilendi benim. Televizyonda izledi, videoda izledi. 5.5 yaşında kızım var benim ve bugün okula zor gönderdim. ‘Anneciğim evde kalayım, ben sana bakayım, her yerin yara bere içinde’ diyor. Benim eşim uzun yol şoförü ve sürekli şehir dışında. Ben eşim olmadan kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?”