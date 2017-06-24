Tacizden gözaltına alınmıştı: Çocuğun kafasına parke taşıyla vuran saldırgan serbest

Samsun’da dokuz yaşında bir kız çocuğunun kafasına parke taşıyla vuran 33 yaşındaki Osman Ç., iki ay sonra başka bir suçlama üzerine yakalanıp gözaltına alındı.

Cinsel taciz ve darpla suçlanan Osman Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, evinin önünde arkadaşlarıyla bisiklet süren A.M.A.’ya yaklaşan Osman Ç.’nin, eliyle arkasına gizlediği parke taşıyla küçük kızın başına vurduğu görülüyor.

Olayın ardından kaçan saldırgan, yaklaşık iki ay sonra otobüs durağında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin dokuz yaşındaki A.M.A.’yı darp eden kişi olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilince küçük kız ve ailesi merkeze çağrılarak teşhis yapıldı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunan Osman Ç., böyle bir olayı hatırlamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.