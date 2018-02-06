Tacizci önce kadını aracıyla izledi, sonra yerlerde sürükledi

Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyaretinin ayrıntılarını İtalyan basınından aktardı: “Erdoğan beraberindeki çeşnicibaşını, Roma’da ziyaret ettiği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mutfağına sokmak istemiş. 24 saatlik ziyarette, Cumhurbaşkanlığı sarayı ‘Quirinale’de dün bir öğle yemeği tertip eden İtalyan mevkidaşı ne ki talebi, ‘Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!’ diyerek geri çevirmiş.”