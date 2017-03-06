Tacizci diye çantayla dövdüğü adam ‘tanıdık’ çıktı: Yüzüne bakmadığım için fark etmedim

Niğde’de kendisini taciz ettiğini iddia eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla döven kadın ‘çark etti’: “Takip edildiğimi düşündüm ama tanıdık biri çıktı. Şikayetçi değilim.”



Kadın, kendisini taciz ettiğini öne süren 60 yaşlarındaki adamı çocuğunun beslenme çantasıyla dövmesinin ardından isyan etmişti: “Yol ortasında tacize uğruyoruz.”

Daha önce taciz suçlamasında bulunan kadın, bu kez ifadesini değiştirerek ‘yanlış anlaşılma’ yaşandığını söyledi: “Okuldan dönerken arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Daha önce de takip edildiğim için tekrar okula girip çıktım. Hiç yüzüne bakmadım, aynı siyah ceketli siyah kasketli biri arkamdaydı. Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum. Taciz kesinlikle olmadı. O an da yüzüne bakmadığım için fark etmedim. Maalesef tanıdığım birisi çıktı. Herhangi bir şikayetim yok. Böyle bir olay tekrar tecelli ederse yine aynı şekilde davranabilirim, kendimi korumak için.”