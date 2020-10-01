Taciz ve tehditten yargılanmıştı: Kendisini reddeden kadını tabancayla öldürdü

Daha önce bir kadını sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit eden, ardından paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan Erdoğan Küpeli, bu sefer kendisini reddeden kadını öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Eskiden ilkokul öğretmenliği yapan 46 yaşındaki Erdoğan Küpeli, 2016’da Gülay Mübarek isimli kadını sosyal medya üzerinden tehdit etmişti. Mübarek’in konuyu medyaya taşıması üzerine 2018’de gözaltına alınan Küpeli, Mübarek’i tehdit suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ancak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmıştı.

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Reddedince silahla öldürdü

DHA’nın haberine göre Kasım 2019’da ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından toplam sekiz yıl üç ay hapis cezası alan Küpeli, tahliyesinin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde yerel bir gazetenin dağıtımcılığını yapmaya başladı.

Küpeli, Tufanpaşa Mahallesi’nde bir markette kasiyer olarak çalışan 35 yaşındaki Tuğba Keleş’e arkadaşlık teklif etti. Ancak Keleş teklifi reddetti. Bunun üzerine Küpeli, bugün saat 11:00’de Keleş’i markette başından silahla vurdu, ardından da intihar girişiminde bulundu.

İkili hastaneye götürülürken, Keleş burada hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Küpeli’nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.