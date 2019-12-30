Taciz şüphelisine minibüste dayak

İstanbul’un Pendik ilçesinde, minibüsten inecekleri sırada arkalarından gelen bir erkeğin kızını taciz ettiğini öne süren kadın ve minibüstekiler şüpheliyi darp etti.
Kızının tacize uğradığını belirterek bağırmaya başlayan kadın adama yumruk attı. O sırada, durakta bekleyenler ve diğer minibüsçüler de minibüse girdi. Şüpheli minibüsten inmek isterken bir yolcu tarafından durduruldu. Kadının kızını taciz ettiği iddia edilen adam minibüstekiler ve dışarıdan ‘desteğe’ gelenler tarafından darp edildi. Araya minibüsün şoförü girdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.