Taciz sanığı eski belediye başkanına iki suçtan 10 yıl sekiz ay hapis

Filipinler’in en büyük adası Luzon’da soyu tükenmiş yeni bir insan türü bulundu. Homo sapien ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen bu yeni türe Homo luzonensis adı verildi. BBC’de yer alan habere göre Homo luzonensis’in fiziksel özellikleri insanın atalarıyla daha yakın döneme ait insan türleri arasında bir yerde. Bunun anlamı ise ilkel insan türü akrabaları Afrika’dan ayrılarak […]