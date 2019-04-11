Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taciz sanığı eski belediye başkanına iki suçtan 10 yıl sekiz ay hapis

Bolu’da cinsel saldırıyla suçlanan eski Taşkesti belde belediye başkanı Saim Çevik’e 10 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da yaşayan hemşire T.D. kendisine iş bulma vaadiyle kandırdığını söylediği başkanın tacizine uğradığını iddia etmiş, Çevik 18 Ekim 2017’de tutuklanmıştı. AKP’den ihraç edilen ve ‘basit cinsel saldırı’‘hürriyeti tahdit’ ve‘kasten yaralama’ iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Çevik 8 Şubat’ta 2018’de tahliye edilmişti.

Reklam

Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına Saim Çevik katılmadı.

Daha önceki savunmalarında suçlamaları reddedip olayın ‘siyasi komplo’ olduğunu öne süren Saim Çevik, ‘hürriyeti tahdit’ ve ‘basit cinsel saldırı’ dan suçlu bulundu.

Mahkeme belediye başkanına 10 yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Çevik hakkında istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor.

Reklam

Bolu’da 25 yılla yargılanan taciz sanığı belediye başkanına tahliye

Belediye başkanına taciz dahil üç suçlamayla 25 yıl hapis istendi

Bir kadını taciz ettiği öne sürülmüştü: Belde belediye başkanı tutuklandı

SON HABERLER

Filipinler’de yeni bir insan türü bulundu: Homo luzonensis

Filipinler’in en büyük adası Luzon’da soyu tükenmiş yeni bir insan türü bulundu. Homo sapien ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen bu yeni türe Homo luzonensis adı verildi. BBC’de yer alan habere göre Homo luzonensis’in fiziksel özellikleri insanın atalarıyla daha yakın döneme ait insan türleri arasında bir yerde. Bunun anlamı ise ilkel insan türü akrabaları Afrika’dan ayrılarak […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...