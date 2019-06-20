Taciz ‘gerekçe’si: Eşim gidince boşluğa düştüm, şeytana uydum

Konya’da üniversitelileri takip edip cinsel organını göstererek taciz eden adam gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde, “Eşim gidince boşluğa düştüm, şeytana uydum” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. ve Z.E. birlikte yürürken peşlerine kimliği belirsiz bir kişi takıldı. Kısa süre iki arkadaşı takip eden şüpheli, daha sonra pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdi.

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İki üniversiteli polis merkezine gidip şikayetçi oldu. İki arkadaş şunları anlattı “Olay öncesi şüphelinin yanından geçtik. Bir süre yürüdükten sonra şahsın bizi takip ettiğini fark ettik. Şahıs bizi geçerek, karşı kaldırıma çıktı. Trafo gibi bir yerin arkasından önümüze çıkarak, bize cinsel organını gösterdi. Biz yardım için bağırınca, o kaçtı.”

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin ‘cinsel taciz’ ve ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan kaydı bulunan 26 yaşındaki Nuri D. olduğu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D.’nin cinsel organını gösterdiği anlar da tespit edildi.

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Polis. Nuri D.’yi dün Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, olay günü giydiği kıyafetlerle yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., iki genç kız tarafından teşhis edildi. Nuri D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

D. ifadesinde şunları söyledi: ”Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm. Olmaması gereken bir şeydi. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir hareketti. Yaptığım hareketi doğru bulmuyorum. Bir anda aklıma geldi. Yaptığım hareketi kabul etmiyorum.”