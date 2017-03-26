‘Taciz aklayıcı’ Nihat Doğan’ın ‘ihraç’ fırsatçılığı: Mini eteğin bekası aziz vatanın bekasından çok daha evlaymış

Özgecan Aslan cinayetinin ardından mini etek giyenlerin tacize uğramasını meşru kılan yorumu nedeniyle Galatasaray’dan ihraç edilen şarkıcı Nihat Doğan, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi üzerinden ‘kendini akladı’.

‘Millete savaş açmanın bedelini ödeyeceksiniz’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, “Mini etek üzerinden yapılan algı operasyonuyla zamanında şahsımı kulüpten ihraç eden Galatasaray delegasyonu vatan hainlerini ihraç etmemiş” diyen Doğan, şöyle devam etti: “15 Temmuz’da bu vatan için şehit olan kardeşlerimiz Galatasaray için hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Millete savaş açmanın bedelini ödeyeceksiniz. Demek ki Galatasaray delegasyonuna göre Mini eteğin bekası bu aziz vatanın bekasından çok daha evlaymış. Yazıklar olsun size.”

Mini etek üzerinden yapılan algı operasyonuyla zamanında şahsımı kulüpten ihraç eden GS delegasyonu vatan hainlerini Gs’dan ihraç etmemiş. — Nihat Doğan (@NihatDoganVevo) 25 Mart 2017

15 temmuzda bu vatan için şehit olan kardeşlerimiz Gs için için hiç bir anlam ifade etmiyormuş.millete savaş açmanın bedelini ödeyeceksiniz. — Nihat Doğan (@NihatDoganVevo) 25 Mart 2017