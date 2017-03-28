‘Tabutla tahliye’: Kronik kalp ve şeker hastası tutuklu cezaevinde yaşamını yitirdi

Beş yıldır Samandağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan, kalp ve şeker gibi kronik hastalıklardan mustarip 65 yaşındaki Mehmet Yıldızbakan hayatını kaybetti.

Evrensel’de yer alan habere göre Yıldızbakan eğer hayatını kaybetmeseydi sağlık sorunları nedeniyle bugün denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilecekti.

Tabutla tahliye

Yıldızbakan’ın durumunu bir süredir takip eden İnsan Hakları Derneği’nden (İHD) şu açıklama yapıldı: “Mehmet Yıldızbakan 65 yaşında bir kalp hastasıydı. Diyabet yüzünden artık gözleri görmemeye başlamış, kalpte dört damar tıkalı olmasından kaynaklı riskli grupta görülüyor ve ameliyat olamıyordu. Devletin tabutla tahliye ettiği Mehmet Yıldızbakan’ın iki çocuğu ve eşi de şu an yüksek güvenlikli cezaevinde kalmaktadır. 02 Şubat 2017 günü merkezi hapishaneler komisyonu olarak hapishanede ziyaret ettiğimiz Mehmet Yıldızbakan’ı bize söyledikleriyle hatırlayacağız: ‘Eşim, oğullarım, gelinim hepimiz cezaevindeyiz. Bu adalet değil adaletsizliktir.’”

“Sağlık nedeniyle beş yıldır tahliye edilmesini talep ettiğimiz Mehmet Yıldızbakan’ı devlet tabutla tahliye etti” denen açıklamada, daha kaç hasta tutuklunun benzer bir sonu beklediği sorgulandı.

Tahliye beklerken fenalaştı

Mehmet Yıldızbakan, oğlu Kenan Yıldızbakan’ın PKK davasından Mersin’de tutuklanmasının ardından 2012 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstelik Yıldızbakan yalnız da değildi, yakını Feride Arbuz, eşi Nazire Yıldızbakan, gelini Nuray Yıldızbakan, oğlu Lütfi Yıldızbakan ve kayınbiraderi Nevzat Topalel ailenin tutuklanan diğer üyeleriydi.

Kalp, şeker, göz gibi ağır kronik rahatsızlıkları bulunan Yıldızbakan, denetimli serbestlik için başvurmuş, 10 gün önce de Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan açık cezaevine sevk edilmişti. Ancak Yıldızbakan tahliye gününü beklerken cezaevinde fenalaştı. Dün hastaneye kaldırılan Yıldızbakan yaşamını yitirdi.