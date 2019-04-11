Taburcu olan Baykal mutlu: İlk ziyaret CHP il merkezine

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP Antalya il başkanlığına yaptı.

Baykal il başkanlığına Muratpaşa belediyesine ait bir araç tarafından tekerlekli sandalyeyle getirildi. Fotoğraf: DHA

Baykal Ekim 2017’de geçirdiği beyin kanamasının ardından 16 ay kesintisiz hastanede tutulmuştu. Baykal 21 Şubat’ta ilk kez hastaneden bir günlüğüne çıkarak TBMM’ye gitmiş ve yedi ay gecikmeli olarak milletvekilliği yemini etmişti.

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Ankara’daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilen Antalya’da soluğu CHP il merkezinde aldı.

Partilileri selamlayan ve tanıdıklarıyla tek tek ilgilenen Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’un büyükşehiri yeniden kazandırdığı için adını tarihe yazdırdığını belirtti.



