Tablo vahim: Üç ‘rekor’ birden kırıldı!

Covid-19 salgını sürecinde hem günlük vaka, hem ölüm sayısı hem de aktif vaka sayısında ‘rekor’ kırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugünkü vaka sayısı 54 bin 740. Bu, Türkiye’de salgın boyunca bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

Reklam

Normalleşmenin başladığı 2 Mart’ta günlük vaka sayısı 11 bin 837’ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci pik sırasında, 8 Aralık 2020’de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

Ölüm sayısı 300’e yaklaştı

Bugünkü bir diğer ‘rekor’ ise ölüm sayısı. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı, 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020’de kayda geçmişti. Bugün ölüm sayısı 276. 2 Mart’taki ölüm sayısı ise 68’di.

Hastaların yoğun bakıma girmesi ve entübe edilmesi, ölümle sonuçlanabiliyor. Bundan günlük tabloda ağır hasta sayısı başlığıyla bahsediliyor. 2 Mart’ta toplam ağır hasta sayısı 1227’yken, bugün 2 bin 604’e çıktı.

Reklam

Aktif vaka sayısı 400 bini geçti

Halen tedavi gören Covid-19 hastalarını ifade eden aktif vaka sayısı da üçüncü pikte hızla artıyor. Bugün itibariyle Türkiye’de 406 bin aktif vaka bulunuyor. 2 Mart’ta bu sayı 108 bin seviyesindeydi.