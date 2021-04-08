BioNTech aşısında yaşa göre yan etkiler ne?

Türkiye’de aşılama Çin’den alınan CoronaVac aşısıyla başladı. Geçen haftadan itibaren Amerikalı ilaç şirketi Pfizer’ın Alman BioNTech firmasıyla birlikte geliştirdiği aşı da kullanılmaya başladı.

Uzmanlar genel olarak aşı seçilmemesini, kim hangi aşıyı bulursa yaptırması gerektiği görüşünde.

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Son olarak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da etkinlik konusunda aşılar arasındaki farkı anlamanın son derece zor olduğunu belirterek, kullanımdaki aşıların tümünün güvenilir olduğunu, ciddi yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

Ceyhan, “Farklı gruplara farklı aşı uygulanması, ‘Şu yaş grubundaysan şunu yaptır’, ‘Şu hastalığın varsa bunu yaptır’ diye böyle bir şey kesinlikle yok” dedi.

BioNTech aşısı yaptıracaksanız muhtemelen hafif bir kol ağrısı çekeceksiniz.

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Aşının en yaygın yan etkisi, iğnenin battığı yerde hafif ya da orta şiddette ağrı.

Yan etki(ler) genellikle 12 ila 24 saat arasında ortaya çıkıyor. Bunlar çoğu zaman aşının virüse bağışıklık geliştirdiğinin işareti.

Genel olarak yaşlılar daha az yan etkiye maruz kalıyor. Çünkü yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşılık verme gücü de zayıflıyor.

BioNTech aşısında ikinci dozdan sonra ilkine göre daha bitkin hissetmek normal. Çünkü ikinci doz, bağışıklık sisteminde birinci dozla sağladığı karşılık verme gücünü daha da artırıyor.

Aşı, vücudumuza corona virüsüne karşı antikor ürettiriyor. Ancak bağışıklık sistemimiz, aşı maddesini gerçek bir enfeksiyondan ayırt edemediği için vücudu korumak amacıyla iltihaplı kimyasallar salgılıyor. Bu da ateş, kas ağrısı, halsizlik ya da baş ağrısına yol açabiliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin son verilerine göre BioNTech aşısında yaş gruplarına göre birinci ve ikinci dozdan sonra görülen yan etkiler ve orantısal dağılımları şöyle: