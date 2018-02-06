Tabletler çöpe: Eğitimde ‘imaj’ projesi Fatih çöktü, klavyeli bilgisayarlar geliyor

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Hükümetin eğitim sistemindeki aksaklıklara ‘çare’ olarak sunduğu okullarda tabletli eğitim sistemini içeren Fatih Projesi’nin uygulamasınının değiştirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yeni bir çağ açıyoruz” sözleriyle tanıttığı proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullardaki 570 bin dersliğe akıllı tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacak, ayrıca tüm öğretmene ve öğrencilere tablet bilgisayar verilecekti.

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Proje kapsamında, mal ve hizmet alımları için çeşitli vergilerde istisna sağlayan torba tasarı maddesi komisyonda kabul edilmiş, Maliye Bakanı Naci Ağbal vergilerin ‘kamunun bir cebinden çıkıp öbür cebine gireceğini’ söylemişti.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 2010’da başlatılan proje kapsamında 1 milyon 437 bin tablet dağıttıktan sonra uygulamayı değiştirme kararı aldı.

Bakanlık bu süreçte 21 bin 988 okulda 228 bin etkileşimli tahta, 14 bin 937 okula altyapı kurulumu ve 3 bin 362 okulda da tablet dağıtımı gerçekleştirdi. 2017 yılında bakanlık projede altyapının yüzde 66, etkileşimli tahtanın yüzde 71, altyapısı tamamlanan okulların erişim oranının yüzde 66 ve tablet dağıtım oranını da ise yüzde 19 oranında tamamlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Bütçe planlamasında bakanlık, proje için bu yıl 1 milyar 18 milyon lira bütçe ayırdı. Bütçenin 500 milyon lirasını 4.5 milyon tabletli öğrenci hedefine ulaşabilmek için harcayacağını belirten bakanlık, önümüzdeki yıl ilk olarak 2 milyon 700 bin bilgisayarı 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine dağıtımı bekleniyor.