Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Tabipler’e abluka

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‘Savaşa hayır’ diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor ve onlara desteğe gelenler gözaltına alındı. (Fotoğraf: Reuters)

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SON HABERLER

Akşam Postası / 30 Ocak 2018

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yer alan Özgür Suriye Ordusu için “ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur” dedi.

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