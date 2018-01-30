‘Tabipler’e abluka

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yer alan Özgür Suriye Ordusu için “ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur” dedi.