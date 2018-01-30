‘Tabipler’e abluka

‘Savaşa hayır’ diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor ve onlara desteğe gelenler gözaltına alındı. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
‘Savaşa hayır’ diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor ve onlara desteğe gelenler gözaltına alındı. (Fotoğraf: Reuters)
Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmene dört yıl sekiz ay hapis cezası verildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yer alan Özgür Suriye Ordusu için “ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur” dedi.
Sakarya’da bir futbol kulübü, Bitcoin’le transfer yaparak dünya tarihine geçti.
Bursa’daki hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Suriye hükümetinin elindeki kimyasal silah stoklarının, ilk kez bazı testler yoluyla, iç savaşta yaşanan sinir gazı sarin saldırılarıyla ilişkilendirildiği bildirildi.