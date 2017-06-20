Tabiplerden ibretlik hatırlatma: GATA kapatıldı, askeriyede gıda güvenliği kimde?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Manisa’daki askeri birliklerde peş peşe gerçekleşen gıda zehirlenmelerinde darbe girişiminin ardından GATA askeri hastanelerinin sivilleştirilmesinin önemini vurguladı.

Askeri birliklerin gıda güvenliği konusunda denetimsiz kaldığına dikkat çeken TTB, yemek hizmetinin dışarıdan alınmasıyla askerlerin biyolojik ve kimyasal saldırılara açık hale geldiğine dikkat çekti.

TTB basın açıklamasında, şu noktaları işaret etti: “Askeri birliklere ‘dışardan hizmet alma’ yoluyla yemek temin edilmesinin ‘doğal’ sonucu, taşeron şirketin maliyeti en düşük olan dolayısıyla ucuz ve kalitesiz gıdalara yönelmesidir. Bu nedenle yemeklerin kalitesinin sürekli olarak denetiminin yapılması, yemekleri hazırlayan kişilerin sağlık kontrollerinin yapılması, hijyen eğitimlerinin yapılması, gıda hazırlanan ve sunulan mekanların hijyen açısından gözetim altında olması elzemdir.”

GATA kapatıldı, gıda güvenliği kimde?

Gıda güvenliğine ilişkin denetim yapılıp yapılmadığının belirsiz olduğunu vurgulayan TTB, bu konuda GATA’nın önemine de dikkat çekti: “GATA’nın ortadan kaldırılmasıyla gıda güvenliği hizmetinin hangi kurum tarafından yürütüldüğü ya da bu hizmetin olup olmadığı da belli değildir. Bunun ötesinde, yemek hizmetinin dışarıdan alınmasıyla askeri birlikleri biyolojik ve kimyasal saldırılara açık hale getirmekte, bu nedenle de daha sıkı bir denetim gerekmektedir.”

‘Halk sağlığı hizmetleri sahipsiz kaldı’

TTB, askeri birliklerdeki salgın tehlikesinin sadece Manisa’yla kısıtlı olmadığının altını çizerken, bu salgınlar silsilesini ortaya çıkaran nedenlerin başında, askeri birliklerde halk sağlığı hizmetlerinin GATA’nın kapatılmasıyla sahipsiz kalması olduğunu vurguladı: “Daha da önemlisi, halk sağlığı hizmetlerinin olmadığı yerde her türlü bulaşıcı hastalık tehlikesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Halk sağlığı hizmetlerinin olmaması aynı zamanda, ortaya çıkacak bir bulaşıcı hastalık salgınının kontrol altına alınmasını da zorlaştırmaktadır.”

‘Rota Yemek’in kullandığı dil dikkat çekici’

Şu zamana kadar bir askerin hayatını kaybettiği, yüzlerce askerin zehirlendiği olayda Milli Savunma Bakanlığı’nı kamuoyunu aydınlatmamakla suçlayan TTB, zehirlenmelerin ardındaki Rota Yemek firmasını da topa tuttu.

TTB şu uyarıyı yaptı: “Askeri birliğe yemek temin eden Rota yemek firması, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinmektedir. Firmanın kamuoyuna yaptığı açıklamada kullandığı dil bu anlamda dikkat çekicidir. İlk salgında askeri birliğe yemek temin eden söz konusu firma ile ilgili bir inceleme ve denetleme yapılarak sonraki salgınların önlenmesi mümkün iken bu yapılmamış, durum çığırından çıktığında sözleşmesi iptal edilebilmiştir. Rota yemek firmasının Manisa dışında Türkiye genelinde 11 büyük askeri birliğe daha yemek sağladığı da hatırlanmalıdır.”

Dört öneri

Tabipler Birliği, bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için şu önerileri yaptı:

* “Bir an önce gerekli araştırma ve denetimler yapılarak sorunun kaynağı saptanmalı, buna uygun önlemler alınmalıdır.

* Askeri birliklerin halk sağlığı hizmetleri, çok özel ve önemli bir hizmet türüdür. Geçmiş deneyimlerden de yararlanarak, askeri birliklerde gerekli halk sağlığı hizmet yapılanması acilen oluşturulmalıdır.

* Yüzlerce askerin toplu yaşam alanlarında, gıda güvenliğinin temel olduğu beslenme hizmetinin taşeron şirketler aracılığıyla verilmesine son verilmelidir.

* Kamuoyunun yaşanan süreçle ilgili sağlıklı, doğru ve ilk ağızdan bilgi alma ihtiyacı karşılanmalıdır.”