‘Tabipler’den Erdoğan’a yanıt: Hekimin barış demesi vatanseverliktir

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist sevici’ diye nitelediği Türk Tabipler Birliği’ni (TBB) savundu.

TBB Afrin operasyonuyla ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlığıyla yaptığı açıklamada “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” demişti. Erdoğan bugünkü AKP il başkanları toplantısında açıklamaya sert tepki göstererek TBB’yi ‘terörist sevici’ ifadesini kullanmıştı.

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Erdoğan’ın sözlerine yanıt İstanbul Tabip odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’den geldi.

Evrensel’e açıklama yapan Selçuk Erez şunları söyledi: “Bir savaşta Türk askerlerinin ölüm ve kalım meselesi bahis konusu olduğunda, aynı şekilde komşularımızın çocuklarının da aynı şekilde ölüm ve kalım meselesi olduğunda hekimin, ‘Savaş olmadan barış teşebbüsleri yapılsa daha iyidir’ demesi hiçbir zaman gayri milli bir şey değildir. Bilakis vatanseverliktir, insan severliktir. Üst kurumumuz olan TTB’nin açıklamasının terörist sevici olmakla ne alakası var, neresinde terörist seviciliği var? Birisi bana izah ederse memnun olurum.”

Erdoğan’ın hedefinde Tabipler Birliği var: Terörist seviciler