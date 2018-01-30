Tabipler Birliği’ne Hekimlik Andı’yla destek: Barışı savunmaya devam edeceğiz

İstanbul Tabip Odası’ndan hekimler, yöneticileri gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) destek verdi.

TTB, Afrin harekatına karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yöneticileri hedef gösterilmişti. Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında da TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürüldü.

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İstanbul’da da bir araya gelen hekimler meslektaşlarına destek oldu.

İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki binasındaki basın toplantısına DİSK, KESK, TMMOB gibi sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

İstanbul Tabip Odası üyesi İncilay Erdoğan’ın okuduğu basın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van’daki TTB Merkez Konseyi üyelerimizin evleri, iş yerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar. TTB’nin hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir unsur olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli olan arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp, muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır; biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrat’tan, Bergamalı Galenos’tan bu yana bu topraklarda vardık, varız, var olacağız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından tabip odasının kapısına inen hekimler burada Hekimlik Andı’nı okudu. Polisin geniş güvenlik önlemi altında okunan andın ardından toplananlar buradan ayrıldı.