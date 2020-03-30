Tabip Odası: İzmir’de 10 ‘corona’ hastasından biri sağlık çalışanı

İzmir Tabip Odası (İTO), kentte yaklaşık 700 ‘corona’ hastasının bulunduğunu, bunların 75’inin sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir Tabip Odası, corona virüsüne ilişkin raporunu bugünkü açıklamasıyla duyurdu.

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‘Bir hemşire yoğun bakımda’

İzmir genelinde dokuz Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, burada çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının diğer sağlık kurumlarında tedaviye alındığı veya evlerinde izolasyona alındığı söylendi.

Oda, ASM’lerin yeni görevlendirilen hekimlerle tekrar çalışmaya başladığı bilgisini verdi. Bir ASM hemşiresinin yoğun bakımda tedavi edildiği de rapora eklendi.

İzmir Tabip Odası, İzmir İl Pandemi Kurulu’nda hiçbir sağlık meslek örgütü üyesinin bulunmadığını belirterek, kurulun il genelindeki sorunlara bütünlüklü bir çözüm üretemeyeceğini de öne sürdü.

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Raporda şu ifadelere yer verildi:

*Kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur.

*ASM’lere bu ekipmanın daha geç ulaştırılması, bazı malzemelerin eksik ve yetersiz nitelikte olması Covid-19’dan etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını artırmıştır.

*Yetkililerce açıklanan önlemler arasında hastaların ilk olarak ASM’ye gitmeleri söylenmiş bu da rutin olarak bebek ve gebe izlemi yapılan ASM’lerde sağlıklı kişilere hastalık bulaşma riskini artırmıştır.

*Son önlemlerle, iş yükleri aşırı derecede artan ve zaten vekaletsiz izin hakkı bulunmayan aile hekimleri, izolasyon veya karantina nedeniyle çalışmadıkları günlerin ücretlerinden kesileceği endişesi yaşamaktadır.

*Önce umreden gelenlerin, daha sonra da evde kalması gereken 65 yaş üstü kişilerin telefonla takip işi de aile hekimlerinin zamanlarının önemli bir kısmını almaktadır.

*İşyeri hekimleri kişisel koruyucu ekipmanların eksikliğinden yakınmaktadır. Aynı zamanda kronik hastalık öyküsü olan çalışanların çalıştırılmaya devam etmesi, ilk başlarda yurtdışı seyahat öyküsü olanlara bir önlem alınmaması da bildirilen sorunlar arasındadır.

*112 hattının aynı zamanda son bir haftadır evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara‘vefa hattı’ olarak kullanılması, bu hattın aşırı yoğunlaşmasına, hastaların hastanelere olan transferinde gecikmelere neden olmaktadır.

*Özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar ayrıca işten çıkarılma, ücretsiz izine gönderilme ve ücret alamama gibi kaygılar taşımaktadır.

*MHRS randevularında azaltmaya gidilse de bazı hastanelerde ertelenebilecek kontrol muayeneleri ve elektif ameliyatlar devam edebilmektedir.

*PCR testi yeterli sayıda yapılmamakta, özellikle temas şüphesi olabilecek hekimlere rutin olarak uygulanmamaktadır.

*Test sonuçlarının çok geç gelmesi bir diğer sorun olarak ifade edilmektedir. Testi pozitif ancak kliniği hafif hastaların ev dışında izolasyonu için mekanlar yaratılması istenmektedir.

*Bazı hastanelerde verilen yemeklerin nitelik ve niceliğinde sorunlar olduğu bildirilmektedir.

*Pandemi polikliniklerinde görev dağılımı yapılan, vardiya ile çalışılan bazı hastanelerde alan dışı hekimlere yeterli eğitim verilmediği belirtilmektedir.

*Pandemi klinik ve polikliniklerinde görevli sağlık çalışanlarının ailelerine hastalık taşımaktan çekindiklerinden mesai saati sonrası dinlenebilecekleri, kalabilecekleri hastane dışında ücretsiz yerler ayarlanmasını istemektedir.