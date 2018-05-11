‘T A M A M’ üzerine ‘S I K I L D I K’: Erdoğan’ın sözünden yeni kampanya çıktı

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisine mensup gençlere hitaben kullandığı “Biliyorum sıkıldınız” cümlesi sosyal medyada yeni bir popüler karşı kampanya dalgasına dönüştü.

AKP Gençlik Kolları Kongresi’nde konuşan Erdoğan, CHP için ağır ifadeler kullanmaya devam etti: “Arkadaşlarımızla nasıl bir Türkiye’de yaşamak istediğimizi tartışıyorduk. İdeallerimiz, projelere dönüşüyordu. Milletimizin teveccühü ile görev üstlenince de sorumluluk geldi. Benim göreve geldiğimde Ümraniye’de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul’a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Tüm insanlık ve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak bu şekilde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında görev alabilirsiniz.”

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Erdoğan konuşması uzayınca kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum” dedi. Salonda bulunanlar “Hayır” diye tepki verince Erdoğan “Ciddi mi, sıkılmadınız mı?” diye sorduktan sonra konuşmasını sürdürdü.

Bu sözler sosyal medyada muhalefetin ‘S I K I L D I K’ başlığıyla yeni bir kampanya başlatmasına vesile oldu. ‘S I K I L D I K’ başlığı bir anda Twitter’de Türkiye’nin bir numaralı konusu olurken, AKP de ‘SıkıldıkCHPden’ başlığıyla karşı kampanya başlattı.

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Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” şeklindeki sözlerinden yola çıkılarak yapılan yorumlar sonrasında ‘T A M A M’ başlığı önceki gün dünyanın bir numaralı Twitter gündemi olmuştu.