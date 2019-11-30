Swinging – Kandinsky

Swinging- Wassily Kandinsky

Rus ressam ve sanat teoristi Wassily Kandinsky’nin 1925 tarihli yağlı boya tablosu.

Resmin müzik kadar soyut olması gerektiğini düşünen sanatçı kariyeri boyunca materyal dünyadaki objelere referans vermeyi tercih etmedi. Resimlerinin bu kadar ‘hareketlilik içermesi’ ise renklerin sanatı somut dünyadan kopardığını düşünmesinden kaynaklanıyor.

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Swinging, İngilizce’de ritmik bir salınma eylemini ifade ediyor. Resimde de Kandinsky’nin müzik ve dansı ifade ettiği düşünülüyor. Bu şekilde düşünülmesinin sebebi o dönemde swing music akımının dünyaya yayılıyor olması.