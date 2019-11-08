Süzer Grubu’ndan yalanlama: Doğa Koleji’ni satın almadık

Süzer Grubu, Doğa Koleji’ni satın almadığını bildirdi.

Diken’de Ali Yılmaz imzasıyla yayınlanan ‘130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satıldı’ başlıklı haberde, Metal Yapı ile Süzer Grubu’nun Doğa Koleji’nin satışı konusunda anlaştığı belirtilmişti.

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Lorbi PR aracılığıyla yazılı açıklama yayınlayan Süzer Grubu, haberi yalanladı.

Açıklama şöyle:

“Bugün web sitenizde yer alan ‘130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satıldı’ başlıklı haberle ilgili olarak sizleri bilgilendirme gereği görüyoruz. Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Doğa Koleji, Süzer Grubu tarafından satın alınmamıştır.

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Süzer Grubu olarak bizler, ‘kamuoyuyla şeffaf iletişim kurma’ misyonumuzun bir gereği olarak, hazırladığımız bu açıklamayı dikkate almanızı ve okurlarınızla paylaşmanızı önemle rica ederiz.”