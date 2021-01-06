Suya akım vererek avlananlar çok sayıda balığın ölümüne neden oldu

Tunceli’deki Pülümür Çayı’nda, elektrik direğinden kaçak aldığı akımı suya vererek avlanan kişiler, çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü yakınlarında, çaydaki ölü balıkları gören çevre halkı durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

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Bölgeye giden ekipler çalışma başlattı.

Köylülerden Ümit Bayram, kaçak avcıların elektrik direğinden aldıkları akımı suya vererek balıkların ölümüne sebep olduklarını söyledi.

Doğadaki canlıların korunması gerektiğini ifade eden Bayram şöyle devam etti: “Doğa hepimize yetiyor, insanların bu kadar açgözlü olmasına gerek yok. İnsanın elini vicdanına koyması lazım, bu balıklar yanarak ölmüş. Bir insan evladı bunu yapmamalı.”