‘Suud’un tutuklama furyası sürüyor: Üç televizyon sahibi, beş general, 12 albay…

Suudi Arabistan’da dün gece 11 prens ve dört bakanın tutuklanmasıyla başlayan ‘aile içi tasfiye’ sürecine üç televizyon sahibi, beş general ve 12 albay da eklendi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud’un çıkardığı kararnameyle başlayan tutuklamalarla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Tutuklamaların ülkede hukukun üstünlüğünü artırdığı ve yatırım ortamını koruduğu belirtildi.

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Müstakbel kral tesfiye ediyor

Veliaht Prens Muhammed’in başkanı olduğu ‘yolsuzlukla mücadele komisyonu’nun tutukladığı işadamları arasında, ülkenin önde gelen üç televizyonunun sahibi Alwalid bin Talal (Rotana Tv), Walid Abbrahim (BMC Tv) ve Cidde Ticaret Odası Başkanı Saleh Kamil (ART Tv) de bulunuyor.

Türkiye’ye yakın işadamı tutuklu

Dünyanın en zengin 50 kişisi arasında bulunan Prens Tallal’ın tutuklandığı dün gece ortaya çıkmıştı.

Kamil de ülkenin en önemli tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Kamil’in Türkiye’yle de yakın ilişkileri bulunuyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için yapılan faaliyetlerin birçoğunda Kamil’in imzası var.

Ayrıca 30 milyar dolarlık yıllık cirosuyla dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden Bin Ladin Grup Başkanı Bakr bin Ladin de tutuklananlar arasında. Bakr bin Ladin, El Kaide örgütünün kurucusu Usame Bin Ladin’in kardeşi.

Tutuklamaların gerekçesi

Suudi basınına göre şu ana kadar tutuklananlar Cidde’de 2015 yılında gerçekleşen sel felaketi ve Corana virüsünün ülkeye yayılmasında ihmali bulunanlar ve çeşitli yolsuzluklara karışanlar.

Kara para aklayanlara 15 yıl

Dün gece çıkartılan kraliyet kararnamesine göre ülkede kara para aklayanlara 15 yıl hapis ve 1.8 milyon dolar para cezası getirildi.

Suudi ailesinde ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1926 yılından bu yana krallık koltuğu kardeşten kardeşe geçiyordu. Ancak ilk kez Kral Selman’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı kendisinden sonraki isim olarak ikinci adam görevine atamasıyla Suud ailesi içinde kriz başlamıştı.

Aile hiyerarşisine göre sonraki kralın Selman’ın kardeşi Prens Naif olması gerekiyordu.

‘Kimse kanundan üstün değildir’

Kral Selman’ın kadınlara otomobil sürme ve stadyumlara girme izni vermesi de ülkede muhafazakar kesimin tepkisini çekiyor. Son gelişmelerden sonra geçen hafta Prens Muhammed’in “Hiçbir prens veya bakan kanunların üstünde değildir” dediği akla geldi.