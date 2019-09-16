Suudilere saldırıda ABD İran’ı suçladı, İran ‘Savaşa hazırız’ dedi

ABD, Suudi Arabistan’daki petrol tesisine yapılan saldırının ardından İran’ı işaret ederken, İran’dan ABD’ye tehditkar bir yanıt geldi.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’daki Aramco petrol şirketinin iki büyük tesisine geçen günlerde silahlı İHA’larla saldırı düzenlenmiş, Suudiler petrol üretimine ara vermek zorunda kalmıştı. Saldırının, Suudi Arabistan’ın Yemen’de cephe açtığı Husiler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

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Saldırının ardından 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert yükselişi kaydeden petrol fiyatları yüzde 10 artarak 66.2 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı açıklamasında “Sorumluyu bildiğimizi düşündüren sebepler var, teyit olursa ateşe hazırız ancak saldırıdan kimin sorumlu olduğunu düşündüklerini görmek ve ne şartlar altında harekete geçeceğimizi görmek için Krallığı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’tan önce saldırı hakkında basına bilge veren üst düzey bir ABD’li yetkili, sorumluluğun dünyanın en büyük petrol işleme tesislerine yapılan saldırıyı üstlenen Yemenli Husiler yerine İran’a ait olduğuna işaret etmişti.

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ABD başkanı petrol piyasasında arz istikrarının sağlanması için ABD’nin acil durum rezervlerinin kullanılmasına da izin verdi. Saldırı dünya petrol üretiminin yüzde 5’inin durmasına neden olmuştu.

‘Savaşa hazırız’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırının Yemen’den yapıldığına yönelik herhangi bir kanıt olmadığını belirterek, “İran, yapılan tüm gerilimi azaltma çağrılarına rağmen dünyanın enerji arzına yönelik emsali görülmemiş bir saldırı düzenledi” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu yönündeki ABD iddiasını ‘anlamsız’ olarak niteledi. İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir komutanı da ‘tam teşekküllü’ savaşa hazır olduklarını söyledi.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre İran Devrim Muhafızları komutanı Amirali Hajizadeh, “İran’ın 2 bin kilometre çevresinde yer alan tüm Amerika üsleri ve uçakgemileri füzelerimizin menzili içinde” dedi.

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki Arap ülkeleri dört yıldan uzun bir süredir Yemen’de Husilerle savaşıyor. Yemen savaşı Suudi Arabistan ile İran arasında ‘vekil güçler savaşı’ olarak görülüyor.