Suudiler, iki eski Twitter çalışanıyla muhalif hesaplara sızdı, ABD’de soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın, iki eski Twitter çalışanını muhaliflerin hesaplarındaki özel bilgilere erişmek için kullandığını açıklayarak Suudi hükümetini ve kraliyet ailesini suçladı.

ABD savcılığının Suudiler hesabına Twitter hesaplarına sızanlar hakkındaki iddianamesi.

Washington Post’ta dün yayınlanan haberde, Ahmad Abouammo adlı bir ABD vatandaşı ile Ali Alzabarah adlı Suudi vatandaşının, Twitter’ın iki eski çalışanı olduğu ve bu kişilerin muhalif twitter hesaplarındaki bilgilere erişebildikleri, ABD’li savcıların iddianamesinde bu kişilerin Suudi Arabistan adına casusluk yaptıklarına yer verildiği belirtildi.

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ABD’li savcıların Ahmed Almutairi adlı üçüncü bir Suudi vatandaşına daha casusluk suçlaması yönelttikleri, bu kişinin Suudi yetkililer ile söz konusu eski Twitter çalışanları arasında aracılık yaptığı da haberde yer aldı. Washington Post’un haberinde, Abouammo’nun ABD’de tutuklandığı, Alzabarah ile Almutairi’nin ise Suudi Arabistan’da bulunduklarının düşünüldüğü kaydedildi.

Habere göre Abouammo, Twitter’daki iç yazışmalarında Suudi liderliğini eleştiren üç muhalifin hesaplarına, Suudi hükümeti hesabına sızmış.

Ancak Alzabarah ise 6 binden fazla Twitter hesabına, Suudiler adına sızmakla suçlanıyor. Sızılan hesaplardan birinin, önde gelen muhaliflerden Ömer Abdülaziz olduğu; Abdülaziz’in ise 2018 Ekim’inde İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne inanılan muhalif gazeteci, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor.

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Washington Post, ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi suçlamalarının belgesini de yayınladı.

ABD’li başsavcı David L. Anderson, ‘Suudi ajanların, muhaliflerin ve binlerce öteki Twitter kullanıcısının kişisel bilgilerini elde etmekle suçlandığını’ söyledi. Anderson, “ABD şirketlerinin ve ABD teknolojisinin, ABD yasalarına aykırı olarak yabancı ülkelerdeki baskıların aracı olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Twitter’dan yapılan açıklamada ise hesap bilgilerine sınırlı erişim için ‘çok sınırlı ve sıkı kontrolden geçirilmiş bir çalışan grubuna eğitim verildiği’ belirtilerek, Twitter personelinin güvenliğini sağlamak için bunların kimliğinin gizli tutulduğu kaydedildi. Açıklamada, şöyle dendi: “Twitter kullanıcılarının, kendi perspektiflerini dünya ile paylaşırken inanılmaz risklerle karşı karşıya kalma olasılıklarını anlıyoruz. Kullanıcıların gizliliklerini ve hayati önemi bulunan çalışmalarının korunması için yeterli aracımız vardır.”

CIA Başkanı Haspel, Suudi Arabistan’da

Öte yandan Reuters, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel’i Riyad’da karşıladığına ilişkin bir haber yayınladı.

Haberde, Suudi devlet haber ajansı SPA’nın verdiği bilgiye göre, Salman ve CIA Başkanı Haspel’in, Suudi Dışişleri ve İçişleri Bakanları ve ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi’yle beraber toplantı yaptığı yer aldı.