Suudi veliaht prensi: İran’ın yaptığı savaş nedeni sayılabilir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran’ın Yemen’deki milislere roket sağlamasının ‘doğrudan askeri saldırı’ olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’da yer alan habere göre Muhammed bin Selman, Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’a bağlı isyancı Husi hareketi için roket sağlanmasının ‘savaş nedeni sayılabileceğini’ ifade etti.

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Suudi ordusu, başkent Riyad’a doğru Yemen’den fırlatılan bir füzeyi havada imha ettiklerini cumartesi günü açıklamıştı.

Husiler Suudi Arabistan’ın müdahale ettiği Yemen’deki iç savaşta ülkenin büyük bölümünü elinde tutuyor.

İran füze saldırısının arkasında bulunduğu iddiasını yalanlarken, Suudi Arabistan ve ABD’nin Tahran’a yönelik kınamalarını ‘yıkıcı ve provokatif’ ve ‘iftira’ olarak niteliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir ise CNN’e yaptığı açıklamada, füzenin temmuz ayında Suudi Arabistan’daki Yenbu’ya fırlatılanlara benzer olduğunu ve İran’da üretildiğini, parçalara ayrılarak Yemen’e kaçırıldığını ve ardından İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah tarafından yeniden bir araya getirilerek ‘Suudi Arabistan’a fırlatıldığını’ söyledi.

ABD arkasında

Bin Selman’ın açıklaması, gün içinde ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine verdiği destekten sonra geldi.

Trump Suudi Arabistan’daki toplu tutuklamalara tam destegini şöyle açıklamıştı: “Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensine büyük güven duyuyorum, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Acımasız davrandıklarının bazıları ülkelerini yıllardır sömürüyor.”

Trump’ın veliaht prense verdiği desteğin, Suudi Arabistan’ın müstakbel liderinin İran’la daha etkin mücadele edilmesi vizyonunu paylaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.