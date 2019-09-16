Suudi tesislerine saldırının ardından Brent yüzde 19, Batı Teksas yüzde 15 yükseldi

Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine yapılan İHA saldırısının ardından küresel petrol fiyatları Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert yükselişi kaydetti. Brent gün içi işlemlerde yüzde 20’ye yakın, Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 15.5 yükseldi.

Fotoğraf: Reıters

Brent Petrol 14 Ocak 1991 tarihinden bu yana en büyük gün içi yükselişi yaşadı ve yüzde 19.5 artışla 71.95 dolardan işlem gördü. WTI vadelileri ise yüzde 15.5 yükselişle 63.34 dolara kadar yükseldi. WTI daha önce en son böyle bir gün içi yükselişi 22 Haziran 1998’de yaşamıştı.

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Dünyanın toplam petrol üretiminin yüzde 5’ini sağlayan şirketin Abqaiq ve Khurais tesislerine yapılan saldırı Aramco’nun günlük petrol üretimi 5.7 milyon varil kesintiye uğrattı. Şirket henüz tekrar aynı üretim seviyesine ne zaman gelinebileceği konusunda bilgi vermedi fakat Reuters’a yakın kaynaklar bu sürenin ‘günler değil haftalar’ sürebileceğini söyledi.

Enerji ve emtia alanlarında benchmark fiyat değerlendirmeleri için en önemli kaynaklardan biri olan S&P Global Platts ise saldırının dünyadaki fazla kapasitenin tamamen erimesine yol açacağını öngörüyor.

Enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackkenzie’den rafineri, kimyasal ve petrol piyasalarından sorumlu başkan yardımcısı Alan Gelder “Petrol fiyatlarına jeopolitik risk primi geri dönecek. Saldırının petrol piyasası için maddi sonuçları var ve günlük arzda 5 milyon varil kesinti olacak. Bu eksik mevcut stoklardan ve OPEC üyelerinin kısıtlı yedek kapasitesitelerinden sadece çok kısa bir süre karşılanabilir” diye konuştu.

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Suudi Arabistan bu hafta ülkedeki en büyük depolama tesisindeki stokları da kullanarak petrol ihracatını sürdürecek.

ABD Başkanı Donal Trump da ABD stratejik petrol rezervlerinin kullanılabilmesi için onay verdi.

Batı Teksas Petrolü saat 11:10 itibariyle yüzde 7.99 yükselişle 59.23 dolara yükselirken, Brent Petrol günlük 8.82 artışla 65.53 dolardan işlem görüyor.