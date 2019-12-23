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Yaramazlara biraz batar!

Suudi savcılık: Kaşıkçı cinayetinden yargılanan beş kişiye idam verildi

Suudi Arabistan’daki savcılık, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin suçlananlardan sekizine ceza verildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Washington Post yazarı 59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de girdiği konsolosluk binasında öldürülmüştü. Gazetecinin cesedinin nerede olduğu bilinmezken, hem Türkiye hem de Suudi Arabistan’daki savcılık, Kaşıkçı’nın parçalandığını duyurmuştu. Suudi Arabistan’da, cinayetten sorumlu tutulanlar hakkında dava açılmıştı.

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Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, savcılık soruşturmaya toplamda 31 kişinin dahil edildiğini belirterek, bunlardan 21’inin tutuklu, 10’unun tutuksuz yargılandığını belirtti.

Suudi savcılık, Riyad Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada, cinayetten suçlu bulunan beş kişinin idam cezasına çarptırıldığını bildirdi. Üç kişiye de toplamda 24 yıl hapis cezası verildi. Savcılığın açıklamasında, ceza verilenlerin isimleri yer almadı.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dönemde Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosu olan Muhammed el Katibi, eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el Kahtani ve eski İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmed el Asırı beraat etti.

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Açıklamada, diğer 10 kişi hakkında delillerin yetersiz olduğu kaydedildi.

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