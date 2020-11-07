Suudi prensesin Paris’teki evinde 600 bin avroluk soygun: Kürk, mücevher ve çantaları çalındı

Bir Suudi Arabistan prensesinin Fransa’nın başkenti Paris’teki evine giren hırsızlar, 600 bin avro (6 milyon 73 bin lira) değerindeki lüks eşyalarını çaldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Adı açıklanmayan 47 yaşındaki prenses, birkaç gün önce ağustostan beri adım atmadığı eve girince dünyaca ünlü markaların imzalarını taşıyan mücevher, çanta ve kürklerinin çalındığını fark etti.

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Guardian gazetesi, geçirdiği şok ve üzüntü nedeniyle hastaneye kaldırılan prensesin henüz polise ifade vermediğini yazdı.

Eve kapı zorlanmadan girildiği, çalınan eşyalar arasında fiyatları 10 bin ila 30 bin avro (101 bin 230 ila 303 bin 680 lira) arasında değişen 10 Hermes çantanın bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Le Parisien gazetesi, ağustostan beri prensesin evinde kalan bir kişinin şüpheli olarak değerlendirilen isimler arasında olduğunu ve evin yedek anahtarlarının kayıp olduğunu yazdı.