Suudi Prens Muhammed 800 milyar dolara el koyuyor

Suudi Arabistan’da iktidarda olan Suud ailesinde yapılan ‘saray darbesi’ kapsamında tutuklananların servetlerine el konulmaya başlandı.

Veliaht Prens Muhammed’in talimatıyla başlayan ve 11 prens ile 4 bakanın da aralarında bulunduğu çok sayıda Suud ailesi mensubunun tutuklandığı operasyonun ikinci dalgası başladı. İlk dalgada gözaltına alınanlara yönelik ‘mali operasyon’ da yapılıyor.

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi gözaltındakilerin mal varlıklarının değerini 800 milyar dolar (3.1 trilyon TL) olarak yazdı. Bu rakam, Türkiye’nin 850 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasılasına yakın.

Gazete, Suudilerin servetin büyük bölümünün Suudi Arabistan dışında olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı da Suudi bankalarının el koyduğu yurt içi banka hesaplarının sayısının bin 700’ü geçtiğini açıkladı.