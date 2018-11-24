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Yaramazlara biraz batar!

Suudi prens Irak savaşını hatırlattı: CIA’in Kaşıkçı raporu güvenilir değil

Suudi kraliyet ailesinin önde gelen prenslerinden Türki el Faysal, CIA’in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun güvenilir olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CIA’in hazırladığı raporda Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verilmiş olabileceği bilgisine yer veriliyordu.

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ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda sunulan istihbarat raporunun CIA’in sadece böyle bir kanıda olduğuna işaret ettiğini söylemişti.

‘CIA değerlendirmesi her zaman doğru sonucu vermez’

ABD’nin Irak savaşı öncesinde de Saddam Hüseyin’in elinde kimyasal silah olduğuna dair rapor hazırladığını ancak bu raporların gerçek olmadığını hatırlatan Türki, “Olayların soruşturulmasında CIA’in yaptığı değerlendirmeler her zaman doğru standartları vermez” dedi.

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CIA’in bu değerlendirmesinin binlerce kişinin canına mal olduğunu belirten Türki, “CIA’nin ABD’de neden yargılanmadığını anlamıyorum. Kurumun İstanbul’da olanlarla ilgili kim suçlu, kim değil değerlendirmesine verdiğim cevap bu şekilde” diye konuştu.

Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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