Suudi prens: Benim yönetimimde olduğu için Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğum var

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünde, ‘cinayet, kendi yönetiminde işlendiği için sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Selman, Ekim 2018’de işlenen cinayetten bir ay sonra, Aralık 2018’de ABD’nin PBS kanalından Martin Smith’e konuştu. Smith, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili belgesel hazırladı. 1 Ekim’de yayınlanacak belgeselin fragmanı paylaşıldı. Smith, Selman’ın kamera olmayan ortamda sorularını yanıtladığını vurguladı.

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Bu yıl şubat ayında hazırlanan Birleşmiş Milletler raporunda Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulanmıştı. Ancak, Suudi yetkililer “Bizim rolümüz yok” diyerek iddiayı yalanlamıştı. Muhammed bin Selman ise herhangi bir basın kuruluşuna konuşmamıştı.

Cinayet, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış; eleştiri odaklarının hedefinde olan Suudi Arabistan’ın veliaht prensi o tarihten beri ABD veya Avrupa’yı ziyaret etmemişti.

‘Bilginiz olmadan nasıl işlenebilir?’

Smith, belgeselin girişinde Selman’ın, “Benim yönetimimde olduğu için sorumluluğu kabul ediyorum” dediğini aktardı. Selman, Smith’in, “Böyle bir cinayet sizin bilginiz olmadan nasıl işlenebilir” sorusuna ise “Bizim ülkemizde 20 milyon insan yaşıyor. Bunların 3 milyonu devlet çalışanı” yanıtını verdi.

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Selman, cinayeti işleyen isimlerin devletin özel uçaklarını kullanıp kullanmadıklarına ilişkin sorusuna ise “Benim işleri yürütmekle görevli yetkililerim, bakanlarım var. Onlar sorumlu birçok şeyden. Özel uçak kullanma iznini verme hakları da onlara ait” yanıtını verdi.

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinde çalışan Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim 2018’de, nikah işlemlerini yaptırmak amacıyla gittiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girerken görülmüştü.