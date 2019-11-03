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Suudi petrol şirketi Aramco halka arz ediliyor

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı. Hisselerin aralık ayından itibaren işlem görmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi.

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Açıklamada halka arzın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, şirket yüzde 1-2 civarı hissesini satışa sunmayı planlarken, 20 ila 40 milyar dolar arası bir sermaye bekleniyor.

Dünyanın en karlı şirketi olan Aramco’nun piyasa değeri 1.2 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

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Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2016’da açıkladığı
petrole bağımlılığı azaltma, ekonomiyi çeşitlendirme, sağlık, eğitim ve turizm gibi sektörleri geliştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030’un en önemli ayaklarından birinin, Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması olduğunu belirtmişti.

14 Eylül tarihinde Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’deki Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

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