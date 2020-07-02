Suudi öncülüğündeki koalisyon, Yemen’deki Husilere harekat başlattı

Suudi öncülüğündeki koalisyon, Yemen’de Husi hareketine askeri operasyon başlattı.
Yemen’de 2014 yılında başlayan iç savaşta İran’ın desteklediği Husiler ile Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon savaşıyor. Taraflar birbirine üstünlük sağlayabilmiş değil.
Askeri harekat, Husilerin Suudi Arabistan’a füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesi üzerine başlatıldı.
Husilerin kontrolündeki Al Masirah kanalı başkent Sanaa, Marib, el-Jouf, el-Bayda, Hajah ve Saada şehirlerine gün boyunca yapılan hava saldırılarını yayınladı.
Al Masirah kanalı dünkü yayında birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.