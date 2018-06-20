Suudi koalisyon güçleri Yemen’deki kritik havalimanını ele geçirdi

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap ülkelerinin askeri koalisyonu Yemen’de Hudeyde kenti havalimanının kontrolünü Husi milislerin elinden aldı.

Koalisyon güçleri, İran’a yakın olan Husi milislerin elindeki tek liman kenti Hudeyde’yi ele geçirmek için geçen hafta operasyon başlatmıştı.

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Koalisyon sözcüsü Türki el Maliki, “Havalimanı yakınlarındaki Husi mevzilerini yok ediyoruz” dedi.

Reuters’ın haberine göre, kent sakinleri havalimanı yakınlarındaki çatışmaların dindiğini, ancak koalisyon uçaklarının kenti savunmak için mevzilenen Husileri bombalamaya devam ettiğini belirtti.

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Halka gıda ve diğer yardım malzemesi ulaştırılabilmesi için, Hudeyde dışında erişim imkanı yok.